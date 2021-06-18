95 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
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95 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

95 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Haberler | Güncel

NİĞDE'de inşaattan 95 bin lira değerinde bakır kablo çalan 3 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Ankara'da yakalandı.

NİĞDE'de inşaattan 95 bin lira değerinde bakır kablo çalan 3 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Ankara'da yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ulukışla ilçesi Kardeşgediği mevkiinde 9 Haziran'da bir inşaat firmasına ait biyoenerji santrali inşaatından yaklaşık 95 bin lira değerinde bakır kablo ile bağlantı aparatları çalındı. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi 3 kişinin Ankara'da oturduğu belirlendi. Yapılan operasyonda C.Ç., M.E. ve F.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


95 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi

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