92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (5)

ZANLININ BİLEĞİNDEKİ DÖVME İLE İLGİLİ İNCELEME YAPILACAK

Aydın'da Hanım Pınarlı'yı (92), yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak öldüren zanlı Aytu Çetin'in (23) bileğindeki dövme ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aydın'da, 92 yaşında bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli şekilde götürülmesi sırasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için, Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı