92 yaşında Covid-19'u yense de vücudunda oluşan yaralardan tedirgin etti - Haberler
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92 yaşında Covid-19'u yense de vücudunda oluşan yaralardan tedirgin etti

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Sağlık

92 yaşında Covid-19'u yense de vücudunda oluşan yaralardan tedirgin etti Sivas'ta korona virüsü atlatan 92 yaşındaki kadının vücudunda morluklar ve yaralar oluştu Sivas'ta yaşayan 92 yaşındaki Suphiye Oğuz, yaklaşık 20 gün önce Covid-19 virüsüne yakalandı.

SİVAS (İHA) - 92 yaşında Covid-19'u yense de vücudunda oluşan yaralardan tedirgin etti

Sivas'ta korona virüsü atlatan 92 yaşındaki kadının vücudunda morluklar ve yaralar oluştu

SİVAS - Sivas'ta yaşayan 92 yaşındaki Suphiye Oğuz, yaklaşık 20 gün önce Covid-19 virüsüne yakalandı. Yaşlı kadın durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde tedavi altına alındı. 20 gün hastanede tedavi gören Oğuz, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Evine dönen yaşlı kadını gören yakınları gözlerine inanamadı. Yaşlı kadının vücudunda morluklar ve açık yara oluşmuştu. Yaşlı kadının oğlu annesinin vücudunda oluşan morluk ve yaranın nasıl meydana geldiğini öğrenmek istiyor.

Suphiye Oğuz'un oğlu Ahmet Toyran yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 gün önce testi pozitif çıkmıştı. Daha sonra yoğun bakıma alınacağını söylediler. Dahili yoğun bakımda testi negatife döndükten sonra korona hastanesine gönderdiler ve hastam gördüğünüz gibi bu halde çıktı. Her tarafı yara ve tahminimce kırıkları var. Bunun nasıl olduğunu sordum hiçimse bilgi vermedi bana. Yaklaşık 1 hafta kadar yanına girmemize izin vermediler, annemizi görüştürmediler yoğun bakımda olduğu için ama çıktığında bu vaziyette gördük. Bundan 15 gün önce normal yürüyebiliyordu, lavabo ihtiyaçlarını kendisi giderebiliyordu ama şu anki hali bu" dedi.

Öte yandan resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaşlı kadına 11 Ekim tarihinde Covid-19 tanısı konuldu. Nefes darlığı baş gösteren Oğuz, 12 Ekim tarihinde hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşınca 17 Ekim'de yoğun bakıma alındı. 28 Ekim'de normale dönen hasta 31 Ekim tarihide taburcu edildi. Yoğun bakım sürecinde damar yolu tedavisi nedeniyle hastanın kolunca yara oluşumu tespit edilerek gerekli tedavi uygulandı. Yaranın ve morlukların oluşumunda hastanın ilerleyin şanının etkili olduğu ifade edildi.

92 yaşında Covid-19'u yense de vücudunda oluşan yaralardan tedirgin etti

92 yaşında Covid-19'u yense de vücudunda oluşan yaralardan tedirgin etti

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