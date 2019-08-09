92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı

92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı

92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenecek 92. İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

09.08.2019 20:31
92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı

92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler
ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenecek 92. İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı
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