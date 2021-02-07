91 yaşındaki ABD'li, Antarktika'da kaybettiği cüzdanına 53 yıl sonra kavuştu
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91 yaşındaki ABD'li, Antarktika'da kaybettiği cüzdanına 53 yıl sonra kavuştu

07.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:39
91 yaşındaki ABD'li, Antarktika'da kaybettiği cüzdanına 53 yıl sonra kavuştu

ABD'de Paul Grisham (91), 1967 yılında Antarktika'da kaybettiği cüzdanına kavuştu.

ABD'de Paul Grisham (91), 1967 yılında Antarktika'da kaybettiği cüzdanına kavuştu.

ABD'nin San Diego şehrinden Paul Grisham, 1967'de ABD Donanma meteoroloğu olarak Antarktika'da 13 aylık bir göreve atandı. Burada cüzdanını kaybeden Grisham, 53 yıl sonra cüzdanına kavuştu. Arizona eyaletinin Douglas şehrinde büyüyen Grisham, 1948'de ABD Donanması'na katıldı.Grisham, hava durumu teknisyeni ve ardından meteoroloji uzmanı oldu. Grisham daha sonra 'Deep Freeze Operasyonu'nun bir parçası olarak Antarktika'ya atandı ve Ekim 1967'de kıtaya gönderildi. Grisham görevi sırasında cüzdanını kaybetti ve söz konusu cüzdan 2014'te Antarktika'nın Ross Adası'ndaki McMurdo İstasyonu'ndaki bir yapının yıkılması sırasında bulundu. Birçok e-posta, sosyal medya mesajı ve mektuptan sonra cüzdan Grisham'a ulaştırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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