90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
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90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

İş insanı Kemal Gülman'ın kendisinden 60 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum'da görüntülendi.

22.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:14

Ünlü iş adamı Kemal Gülman, önceki gün kendisinden 60 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi. 90 yaşındaki iş insanı 30 yaşındaki avukat Eda Cileli ile çapkınlık yaparken kameralara yakalandı.

30 YAŞINDAKİ EDA CİDELİ İLE BİRLİKTE

Takvim'den Doğan Savaşın haberine göre; Kemal Gülman, önceki gün torunu yaşındaki sevgilisiyle Bodrum'da lüks yatında görüntülendi. Feryal Gülman'la evliliği o dönem kendisinden 60 yaş küçük bir genç kadınla yaşadığı yasak aşk yüzünden biten Kemal Gülman, yine kendisinden oldukça genç bir kadınla beraber oldu. 90 yaşındaki iş insanı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile çapkınlık yaparken görüntülendi.

90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Haber Yorumları (2)
HAMİT: Hanımefendi avukatmış. Yaşı da reşit bu durumda bir sorun yok gibi görünüyor. görünmeyen tek şey herkesin hesabı.
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!!!: kadınlar bazen kendi belirliyo değerini. lütfen kendinizi ayaklar altına sermeyin
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