Hiç doktora gitmeyen 90 yaşındaki Yunus dede, sırrının 30 yıldır içtiği kar suyu olduğunu söyledi

Samsun'da yaşayan 90 yaşındaki Yunus Aygün son 30 yıldır yalnızca kar suyu içiyor. Hiçbir hastalığı olmayan Aygün, "Doktora sadece kontrol için gidiyorum. Yaz-kış içerim, çok faydalı. İsterim ki hiç ziyan olmasın her yerde kullansın" ifadelerinde bulundu.

Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Yunus Aygün, 30 yıldır kar suyu içiyor. Evinin saçağından eriyen kar bir plastik bidona akıyor. Bu suyu daha sonra süzgeçten geçiren Akgün, kar suyunu afiyetle içiyor.

"SADECE BAŞ DÖNMEM VAR"

Herkese kar suyu önerdiğini söyleyen Aygün, "Kar suyu ile ilgili çok önce televizyonda dinledim. 'Kar suyu çok sağlıklı', 'kar suyu uzun ömürlü', 'kar suyu beyazlatır' için diye yayın yaptılar. Ben de kar suyu içmeye başladım. Ben kar suyunun faydasını gördüm. Doktora fazla gitmedim. Yaşlıyım ben bir de üzüntülüyüm. Doktora sadece 6 ayda bir sağlık taramasından geçmemiz gerektiği için gittim. Bende sadece baş dönmesi var. Bunun dışından hiçbir şeyim yok. Kar suyundan çok memnunum" dedi.

YAZ-KIŞ İÇİYOR

Bu yaşına kadar bir dal sigara, bir yudum içki içmediğini söyleyen Aygün sözlerine şu şekilde devam etti:

"Faydasını da gördüm içmemenin. Yaz, kış kar suyu içiyorum. Kaplar dolu. Evin saçağında akan kar suları kaplara birikiyor. Oradan süzerek daha küçük kaplara dolduruyorum. Mis gibi tatlı sudur. Ben isterim kar hiç ziyan olmasın. Büyük büyük hastaneler, havaalanları yapılıyor. Büyük depolarda yapılsa susuzluk çekiyor bazı yerler oralara gönderseler kötü mü olur?" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY OLMUYOR, CAM GİBİ DURUYOR"

Kızı Hanife Aksin ise, "Kar suyu saçaktan akıyor. Temiz bir kap ile bidonlara dolduruyor. İsteyenlere şişe ile veriyor. Bu bidonların içinde su yaz kış duruyor. Hiç bir şey olmuyor cam gibi duruyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL