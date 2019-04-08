90'Larca Ekibi Seyircili Son Provası İçin Sahnedeydi!

Mask Live Pera sahnesinde, iki saat boyunca 90'lı yıllara damgasını vurmuş dansları, dizileri, önemli isimleri hatırlayan, hatırlatan gençler, o döneme damgasını vurmuş, yerli yabancı şarkıları da yorumladı. Sezen Aksu'dan Tarkan'a, Yonca Evcimik'ten, Emel'e, Ricky Martin'e o dönemin unutulmaz isimleri yad edildi.

Genç yetenekler sahnede parladı!

Tiyatro ve müzik sektörünün dikkat çeken gençlerini bir araya getiren projede, birbirinden başarılı sekizgenç isim yer alıyor. Her biri ayrı yetenekli 90'lı gençler, içine doğdukları zamanı harika performanslarıyla yeniden yorumladı, yeniden yaşattılar.

Projenin yönetmen koltuğunda, daha önce Tarkan, Nazan Öncel, Hadise, Feridun Düzağaç, Mirkelam, Atiye gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapmış olan Süheyl Atay oturuyor.Şovu kaleme alan isim ise müzik yazarı Yavuz Hakan Tok.

90'LARCA şovu 12 Nisan Cuma akşamı kapılarını müzikseverlere açıyor. Mask Live Pera'daki gösteri saat 22:00'de başlayacak...

Kaynak: Bültenler