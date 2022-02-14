9 yıldır firar olan şahıs yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesinde bulunan Emiruşağı Mahallesinde 'Tasarlayarak Adam Öldürme', 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Malzemenin Çalınması' suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari durumda olan V.B., JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan V.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa