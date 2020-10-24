9 yetim çocuğa oda takımı ve bilgisayar hediyesi

9 yetim çocuğa oda takımı ve bilgisayar hediyesi Gaziantep'te başlatılan "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesinde yüzler gülmeye devam ediyor.

9 yetim çocuğa oda takımı ve bilgisayar hediyesi

GAZİANTEP - Gaziantep'te başlatılan "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesinde yüzler gülmeye devam ediyor. Araban Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında 9 çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.

6 aydır sürdürülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesinin 4'üncü etabında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden 9 yetim ve öksüz çocuğa daha kurulan çocuk odası ile birlikte bugüne kadar toplam 50 ailenin 144 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun hayalleri gerçekleştirildi. Yetim ve öksüz bizim en hassas yanımızdır diyen Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, proje için 600 bin TL harcandığını kaydetti. Şu ana kadar 50 çocuk odası yapıldığını belirten Kayamam Mutlu, "'6 ay önce başladığımız ve bugüne kadar 50 çocuk odası yaptırdığımız her odaya laminat parke döşeme, boya ve tadilat çalışmaları tamamlandıktan sonra tam takım çocuk odası takımı ve bilgisayar ile birlikte ortalama 12 bin TL maliyeti olan çocuk odalarına toplamda yaklaşık 600 bin TL harcadığımız projemiz ile yetim ve öksüz çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi başardık. İlçemizdeki tüm yetim ve öksüz çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirene kadar projemizi devam ettireceğiz. Yetim ve öksüzlerimiz bizim en hassas yanımızdır, Araban Kaymakamlığı olarak onların her isteklerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYTEN IŞIK