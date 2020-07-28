9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi Birlikte yaşadığı kişiyle 9 yaşındaki oğluna işkence uyguladığı ve öldürdüğü ileri sürülen anne Gülizar Amanet, dün Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirerek yayını terk etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şiar Kılıç olayı araştırılmaya başlandı. Oğlunu öldürmekle suçlanan anne Gülizar Amanet, hakkındaki iddiaların ardından canlı yayında sinir krizi geçirdi.

"3 ÇOCUĞUMUN NASIL ÖLECEĞİNİ RÜYAMDA GÖRDÜM"

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. 9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülizar Amanet'in çelişkili sözleri herkesin kafasını karıştırdı.

"Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacakları önceden rüyalarında gördüğünü söylemesi şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu.

CANLI YAYINI TERK EDİP SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Müge Anlı'nın dün yayınlanan bölümünden ise bütün bu iddialar sonrası savcı ve polis yanan evde inceleme başlattı. Polis ve savcının inceleme başlatması sonucu canlı yayında gergin anlar yaşandı. 13 yaşındaki Şiar'ın babaannesi canlı yayında "Şiar ölmeden önce Gülizar'ı aradım konuşmak için. Her konuştuğumda Şiar nerede dediğim zaman ise Şiar evde yok dedi ve beni görüştürmedi. Bir hafta boyunca 2 kız çocuğuyla görüştüm ama şiar ile hiç görüşmedim" dedi. Bu açıklamalar canlı yayında yalanlayan Gülizar ise sinir krizi geçirip canlı yayını terk etti. Gülizar'ın sevgilisi Hami'de Gülizar'ın arkasından programı terk etti.