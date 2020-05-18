9 yaşındaki çocuk istedi, polis kapısına götürdü
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9 yaşındaki çocuk istedi, polis kapısına götürdü

9 yaşındaki çocuk istedi, polis kapısına götürdü Mardin'in Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan Ramazan Dağ (9), bisiklet isteğinde bulundu.

9 yaşındaki çocuk istedi, polis kapısına götürdü
18.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:57

9 yaşındaki çocuk istedi, polis kapısına götürdü

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan Ramazan Dağ (9), bisiklet isteğinde bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temin edilen bisiklet polis ekipleri tarafından Ramazan'a ulaştırıldı.

Derik'te sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan Ramazan Dağ, '155 Polis İmdat' hattını arayarak maddi durumları olmadığını söyleyip bisiklet istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bisikleti, Dağ'ın evine götürdü. Hayal ettiği bisikleti karşısında görünce mutluluktan havalara uçan Dağ, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Dağ, daha sonra bisiklete binerek, evlerinin önünde tur attı.

Kaynak: İHA

Manşet

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