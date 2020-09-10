9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu
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9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu

Zonguldak'ta alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlunu odasındaki elbise dolabında boynundan asılı halde buldu.

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu
10.09.2020 19:52 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:36

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen elim olayda, oğlunu evde bırakarak alışverişe giden anne alışverişi yapıp kısa sürede eve geri döndü. Eve geldiğinde yalnız olan oğlu Rüzgar E'yi evde bulamayan anne, elbise dolabına bakınca şoka uğradı. Oğlunu atkı ile elbise dolabına asılı halde bulan anne sinir krizleri geçirdi.

ÇOCUK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kilimli Semt Polikliniğine acil olarak kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rüzgar E'nin cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: İHA

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