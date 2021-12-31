Son dakika haberi... Tunceli'de Eren Kış 6 Mercan Dağlar Operasyonu sürüyor

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de Eren Kış 6 Mercan Dağlar Operasyonu sürüyor

TUNCELİ - Tunceli Valiliği, İçişleri Bakanlığı planlama ve koordinasyonunda yürütülen Eren Kış 6 Mercan Dağları operasyonunun kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında İl Jandarma Komutanlığınca kent kırsalında terörist unsurları yakalamak, muhtemel sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla 16 Kasım 2021 tarihinde 74 tim ve bin 62 personel ile Eren Kış 6 Mercan Dağları Operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başlangıcından bu yana Eren Kış 6 Mercan Dağları Operasyonu kapsamında 23 adet operasyon icra edilmiş, Tunceli ili mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalanmış, devam eden operasyonda 8 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. 2'si Turuncu 3'ü Gri kategoride olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarda 143 adet sığınak ve 21 mağara imha edilmiştir. Sığınak ve mağaralarda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 12 adet el bombası, 2 adet roketatar mühimmatı, 906 adet Kalaşnikof fişeği, 144 adet Bixi fişeği, 150 adet M-16 fişeği, 33 adet Kalaşnikof şarjörü, 6 Kanas şarjörü, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 7 adet el telsizi, 2 adet büyük telsiz, 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 kilogram amonyum nitrat, 2 adet el dürbünü, 33 adet büyük tüp, 32 adet küçük tüp, 62 adet pil bloğu, 360 adet büyük pil, 1500 metre elektrik kablosu, 6 adet el feneri, 11 adet uyku tulumu, 58 çift ayakkabı, çok miktarda gıdam ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Eren Kış 6 Mercan Dağları Operasyonu azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.