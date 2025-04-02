9 Nisan Çarşamba günü de boykot olacak mı?

Öğrencilerin boykot çağrısı ülke çapında geniş yankı uyandırırken birçok kişi ve kurumdan da boykota destek açıklaması geldi. Boykota destek veren işletmeler 2 Nisan Çarşamba günü kapalı olduklarını duyurdu. Peki, 9 Nisan Çarşamba günü de boykot olacak mı?

2 NİSAN ÇARŞAMBAİÇİN BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasıyla başlayan protestolara önce boykotlar eklendi. Ardından sosyal medyada 2 Nisan'da tüketimi durdurma çağrıları yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.' ifadeleriyle tüketim boykotuna destek verdi.

Öğrencilerin boykot çağrısı ülke çapında geniş yankı uyandırırken birçok kişi ve kurumdan da boykota destek açıklaması geldi. Boykota destek veren işletmeler 2 Nisan Çarşamba günü kapalı olduklarını duyurdu.

9 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ BOYKOT OLACAK MI?

9 Nisan Çarşamba günü herhangi bir açıklama yapılmadı.