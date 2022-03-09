9 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

9Mart Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 9Mart Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

9MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 37 bin 407 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 130 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 69 bin 294 olurken toplam 365 bin 5 PCR testi yapıldı.

8 MART SALI KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

8 Mart Salı günü 371 bin 684 kişiye test uygulanmıştır.

8 MART SALI GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

8 Mart Salı 371 bin 684 kişiye uygulanan testten 34 bin 343 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

8 MART SALI KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

8 Mart Salı günü 132 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

8 MART SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

8 Mart Salı günü 68 bin 815 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Haberler.com - Gündem