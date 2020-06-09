9 kurşunla öldürüldü
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9 kurşunla öldürüldü

Adıyaman'da bir kişi vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti.

09.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:42

Adıyaman'da bir kişi vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Köseli köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyan köylüler Kemal Korkmaz'ın (53) evine girdiklerinde Korkmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kemal Korkmaz ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kemal Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze hastane morguna alınırken, karın bölgesine 6, kalçasına 2, eline ise 1 olmak üzere 9 merminin isabet ettiği öğrenildi. Olay sonrası jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

9 kurşunla öldürüldü

Kaynak: İHA

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