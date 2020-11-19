9 Kere Leyla filmi konusu nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları ve 9 Kere Leyla özeti!
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9 Kere Leyla filmi konusu nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları ve 9 Kere Leyla özeti!

19.11.2020 08:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 08:49
9 Kere Leyla filmi konusu nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları ve 9 Kere Leyla özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 9 Kere Leyla filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği 9 Kere Leyla konusu, özeti ve 9 Kere Leyla oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. 9 Kere Leyla filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan 9 Kere Leyla filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 9 Kere Leyla filmini izleyecek olanların merak ettiği 9 Kere Leyla konusu nedir, 9 Kere Leyla oyuncuları kimler ve 9 Kere Leyla özeti gibi konuları inceliyoruz.

9 KERE LEYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ezel Akay'ın üstlendiği filmin başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu paylaşıyor.

9 Kere Leyla, zengin iş adamı Adem'in genç sevgilisi Nergis uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı dokuz kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor! Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: Kadınların yeni bir dünya kurmasına...

9 KERE LEYLA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ezel Akay

Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020

Vizyon Tarihi: Belirsiz

Senaryo: Ezel Akay, Adnan Yıldırım

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