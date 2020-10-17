85 yaşındaki kadını dolandırıp 250 bin TL'sini çaldıkları yetmedi, bir de altın dişlerine göz koydular
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85 yaşındaki kadını dolandırıp 250 bin TL'sini çaldıkları yetmedi, bir de altın dişlerine göz koydular

17.10.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:43

Beşiktaş'ta 85 yaşındaki kadını telefonla arayıp FETÖ bahanesiyle dolandırdığı ve yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve 8 altın dişi aldığı iddia edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gayrettepe Mahallesi'nde yolda yürüyen emekli öğretmen Sevda D'yi telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi "FETÖ adına adınıza hat açıldı. Hatlarla terör örgütüne yardım yapılıyor. Evinizde altınları ve paraları kontrol edeceğiz. Terör örgütün elindekilerle uyuşuyor mu? Altınları kontrol edip geri vereceğiz." ifadelerini kullanarak evdeki altınları ve paraları hazırlayıp bir poşete koymasını istedi.

ALTIN DİŞLERİNİ DE ÇALDILAR

Çevredeki bazı vatandaşların telefon konuşmasına şahitlik etmesi ve polise bildirmesi sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri müştekinin evinin etrafına gizlenerek beklemeye başladı. İki şüphelinin evin oraya geldiğini ve bir şüphelinin içeri girdiğini belirleyen polis ekipleri operasyon düzenleyerek, Ahmet N'yi (19) elinde poşetle merdivenlerde, Abdullah U'yu (18) sokakta gözetleme yaparken gözaltına aldı. Poşetin içinde yaklaşık 250 bin lira değerinde 8 bilezik, 10 cumhuriyet altını, 6 bin dolar, ziynet eşyaları ve 8 altın diş ele geçirildi.

"YİNE BAŞA DÖNÜYORUZ"

Emniyete ifade vermek için gelen ve eşyaları kendisine teslim edilen müşteki Sevda D'nin kendisinin dolandırılmadığını ve polislere inanmadığını söylediği, polis ekiplerinin müşteki çok zor ikna ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden biri, "Her şeyin sonunda gene dönüyoruz başa" dedi.

85 yaşındaki kadını dolandırıp 250 bin TL'sini çaldıkları yetmedi, bir de altın dişlerine göz koydular

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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