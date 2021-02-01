823 yılda bir denk gelen şubat ayı sosyal medyada gündem oldu
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823 yılda bir denk gelen şubat ayı sosyal medyada gündem oldu

01.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:23
823 yılda bir denk gelen şubat ayı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada bugün, 823 yılda bir yaşanacak ilklerin olduğu düzenli şubat ayı gündem konusu oldu. Buna göre, şubat ayında her gün dört kez yaşanacak olup, 14 Şubat Sevgililer Günü de pazara denk gelecek.

Tüm dünyanın salgınla mücadele etmeye devam ettiği 2021 yılından, bir ayı daha geride bıraktık. Sosyal medya kullanıcıları da bugün itibarıyla şubat ayında 823 yılda bir tekrarlanacak ilkleri gündeme getirdi.

823 yılda bir denk gelen

GÜNLER PAZARTESİ İLE BAŞLAYIP PAZAR İLE BİTECEK

Sosyal medyada bugün çok konuşulan konular arasına giren şubat ayında yaşanacak ilkler içinde ilk sırayı, bu ayın pazartesiden başlayıp pazar ile biteceği konusu aldı. Düzenli şubat ayı olarak adlandırılan bu ay içinde her günün dört kez tekrarlanacağı konusu da kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan oldu.

823 yılda bir denk gelen

SEVGİLİLER GÜNÜ PAZARA DENK GELİYOR

823 yılda bir denk gelen düzenli şubat ayında ayrıca sevgililer gününe özel de bir farklılık yaşanacak. Buna göre çiftler, bu yıl, 14 Şubat Sevgililer Gününü pazar yaşayacak.

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