​Tab Gıda'dan Girişimcilere 'ANAHTAR Teslim' Fırsatlar

Türkiye'de 24 yıllık tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sektörünün lideri konumunda olan TAB Gıda, bünyesindeki Burger King, Arby's, Popeyes, Sbarro ve kendi kurduğu Usta Dönerci markalarına yatırım yapmak isteyen girişimcilere avantajlı anahtar teslimi işletme fırsatı sunuyor.

Gıda işletmeciliği konusunda tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeli ile dünyada benzersiz bir gıda ekosistemine sahip olan TAB Gıda, dünyaca ünlü markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara; tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkânı sağlıyor. Ortaya koyduğu müşteri deneyimine odaklı yenilikçi ve verimli iş modeli ile, yatırımcısını destekleyen TAB Gıda, üretim alanında sahip olduğu et, salata, ekmek ve patates fabrikalarıyla da franchise yatırımcılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

"KONTROLLÜ BÜYÜMEK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERİ BEKLİYORUZ"

Yatırımcılara sundukları avantajlı franchise fırsatları ile sektöre yön vermeye devam ettiklerini ifade eden TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya, sahip oldukları ekosistemin kapısını ardına kadar yatırımcılara açtıklarına dikkat çekti. Risk almak istemeyen ancak kontrollü büyümek isteyen girişimci yatırımcıları beklediklerini belirten Çetinkaya, "TAB Gıda çatısı altında hizmet veren Burger King®, Popeyes®, Sbarro®, Arby's® ve Usta Dönerci® markaları için yatırımcılarımıza anahtar teslim işletme seçeneği sunuyoruz. Bugün Burger King®'in Türkiye'de faaliyet gösteren 600'den fazla restoranı içinden 250 restoran franchise olarak hizmet veriyor. Burger King'in yanısıra 80'e yakın Sbarro®, 200'e yakın Popeyes®, 60'tan fazla Arby's® ve 130'dan fazla Usta Dönerci® restoranı ile kaliteden ödün vermeden hizmet veriyoruz. Güçlü işletme modelimizle sektöre yön vermeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"YATIRIMCILAR TAB GIDA'NIN GIDA EKOSİSTEMİNDEN FAYDALANIYOR"

Sektörde üretimde de oldukça iddialı olan ve hızlı restoran zinciri kategorisinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir gıda ekosistemi kuran TAB Gıda'nın, franchise yatırımcılarına et, salata, ekmek ve patates fabrikalarıyla da ciddi fırsatlar sunduğunu kaydeden Çetinkaya; "Yatırımcılar, TAB Gıda'nın 24 yıllık tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesi ile satın alma gücünden faydalanırken aynı zamanda TAB Gıda için yapılan üretim yatırımları hem inovatif ürünlerin daha kısa sürede geliştirilip müşterilere sunulmasını mümkün kılıyor hem de yatırımcılara satın almada ciddi avantajlar sağlıyor" dedi. Çetinkaya ayrıca, bu dönem Burger King'in yanı sıra Popeyes ve Usta Dönerci markalarına yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğunu ifade ederek; "TAB Gıda franchise sistemimiz, ülke çapında hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük tavuk restoran zinciri* Popeyes® ve kendi markamız Usta Dönerci® için de yatırımcılardan büyük ilgi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GİRİŞİMCİLERE İKİ ALTERNATİF: İSTER ANAHTAR TESLİM İSTER KENDİN YAP"

TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Bununla birlikte franchise yatırımları Burger King® için 500 bin USD+KDV 'den, Popeyes® için 400 bin USD+KDV'den, Sbarro® için 250 bin USD+KDV'den, Arby's® için 400 bin USD+KDV 'den, Usta Dönerci® için ise 250 bin USD+KDV'den başlıyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci opsiyon AVM dışında yer alan restoranları kapsıyor ve yatırımcılar dilerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor.