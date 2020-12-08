- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi
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- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi

08.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:45

- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi Adana'da şalvarıyla mindere çıkıp judo yapan 82 yaşındaki Ayten Alataş, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi

ADANA - Adana'da şalvarıyla mindere çıkıp judo yapan 82 yaşındaki Ayten Alataş, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Ayten Alataş, 2 yıl önce judocu torunu Ayşe Begüm Türk'ü antrenmanlara götürüp getirirken judoya merak sardı. 80 yaşında judoya başlayan Ayten Alataş, yakalandığı korona virüse yenik düştü. Ayten Alataş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Alataş, verdiği röportajında, "Sahayı bana bıraktılar ben de sporumu yapıyorum. Hevesimi aldım. Allah ömür verir ve 80 yıl daha yaşarsam yine sporumu yapacağım" demişti.

- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi
- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi
- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi
- 82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİF AYŞENUR BAY

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