82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
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82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala İstanbul trafiğinde yüzde 78'e varan bir yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, 22 Nisan saat 19.00 ile 26 Nisan saat 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu. Buna göre, bu tarihlerde kısıtlamadan muaf olmayanların haricindeki vatandaşlar toplam 82 saat boyunca evlerinde kalacak.

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT

Kısıtlama öncesi dışarıda kalmak istemeyen birçok vatandaş da evlerine dönmek için özel ya da toplu taşıma araçlarına yöneldi. 82 saatlik kısıtlamaya kısa bir süre kala, trafiğe katılan vatandaşlar araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da trafik, yoğunluk haritasına göre yüzde 78 seviyesine ulaştı.

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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