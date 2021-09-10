800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar
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800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar

800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Denizli'de bulunan 800 yıllık tarihe sahip Hançalar Köprüsünde bir evlilik teklifine sahiplik yaptı.

Denizli'de bulunan 800 yıllık tarihe sahip Hançalar Köprüsünde bir evlilik teklifine sahiplik yaptı.

Denizli'nin Çal İlçesi'nde bulunan tarihi Hançalar Köprüsü, genç aşıkların ahitlerine şahit oldu. Serkan Çoban, önceki gün kız arkadaşı Halime Arslan'a unutamayacağı bir evlilik teklifinde bulundu. Tarihi köprü üzerinde kız arkadaşı Arslan'ın önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulunan Serkan Çoban, evlilik yolundaki ilk adımını atmış oldu. Sürpriz karşısında şaşkına dönen Arslan, sevgilisinin teklifini kabul ederek "Evet" cevabını verdi. Arslan ve Çoban çiftinin mutluluklarına yakın çevresi de ortak oldu. - DENİZLİ

800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar
800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar
800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar
800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar
800 yıllık tarihi köprüde tarihi anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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