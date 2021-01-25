80 yaş üstüne koronavirüs aşısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

80 yaş üstüne koronavirüs aşısı

25.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:19
80 yaş üstüne koronavirüs aşısı

80 yaş üstüne koronavirüs aşısıANKARA'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı.

80 yaş üstüne koronavirüs aşısı

ANKARA'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 80 yaş üstü vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlanacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da 80 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile birlikte sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını oldu. Çankaya ilçesinde oturan Muammer (83) ve Fatma (85) Yılmaz çifti, 100'üncü Yıl Aile Sağlığı Merkezinde koronavirüs aşısı oldu. Fatma Yılmaz aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Muammer Yılmaz ise Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını gördükten sonra aşı olmak için sağlık merkezine geldiklerini belirterek, "Aşılar yapıldı. 15 dakika bekledik, memnunuz. Şimdilik ağrı sızı yok. Bu zamana kadar aşıların gelmesini bekledik. Korktuğumuzdan evden çıkmadık. Hiç kimse ile konuşamadık. Torunlarımız yanımıza gelemedi. O bakımdan biraz zorluğumuz oldu. Herkes aşı olsun, tavsiye ederiz. Bir grip aşısı yaptırdığında bile faydasını görüyorsun. Kaçınmasınlar, aşı olsunlar. Kimse koronavirüs aşısı olmaktan korkmasın. 28 gün sonra da ikinci aşıyı olacağız" dedi.'HERKES AŞI OLSUN'

Akile (83) ve Nazım Tunçbilek (83) çifti de çocukları ile birlikte aile sağlığı merkezine başvurarak aşı oldu. Akile Tunçbilek, aşının hastalığı alıp gitmesini temenni ederek, aşı grubuna dahil edilmelerine sevindiklerini ifade etti. Tunçbilek, "Şimdilik ağrı sızı yok. Torunlarımızla inşallah bundan sonra vakit geçirebiliriz. Aşıyı herkese tavsiye ederiz. Ölüm gelirse öyle de, böyle de öleceğiz. 'Vurulduk iyi geldi' deriz. O kadar aşı geldi, vurulsun diye çabalandı. Bizim milletimizin de bunu uygulaması lazım" ifadelerini kullandı.

80 yaş üstüne koronavirüs aşısı
80 yaş üstüne koronavirüs aşısı
80 yaş üstüne koronavirüs aşısı
80 yaş üstüne koronavirüs aşısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir Tuba Büyüküstün
Spor Ali Şansalan Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Aralık İntihar Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 80 yaş üstüne koronavirüs aşısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:30:56. #1.16#
title