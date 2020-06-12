80 lira için ortalık savaş alanına döndü...Taşlı sopalı kavga kamerada
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80 lira için ortalık savaş alanına döndü...Taşlı sopalı kavga kamerada

80 lira için ortalık savaş alanına döndü.

12.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:58

80 lira için ortalık savaş alanına döndü...Taşlı sopalı kavga kamerada

Meydana gelen kavgada 4 kişi yaralandı

BATMAN - Batman'da iki aile arasında 80 lira için çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Petrol Kent Mahallesi'nde iki aile arasında alacak verecek iddiası ile tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgayı ayırırken, görgü tanıklarının ifadesine göre kavganın 80 lira yüzünden çıktığı kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

80 lira için ortalık savaş alanına döndü...Taşlı sopalı kavga kamerada

Kaynak: İHA

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