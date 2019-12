80'lik çift yıldırım nikahı ile evlendi

18.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:06

Giresun'un Duroğlu Beldesinde yaşayan Emin Kaya (88) çocukluk aşkı Şükriye Öz (82) ile kıyılan yıldırım nikahı ile dünya evine girdi.



Emin dede ile Şükriye ninenin hikayeleri 65 yıl öncesine dayanıyor.



1954 yılında dini nikah ile evlenen Emin dede ve Şükriye nine 30 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldılar. Ayrılığın ardından Şükriye nine bir daha evlenmezken Emin dede ise 3 evlilik daha yaşadı. Yaptığı son evliliğindeki eşinden de ayrılan Emin dede bir süre yalnız kaldıktan sonra Şükriye ninenin kapsını çalarak yeniden kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Emin dedenin teklifini hiç düşünmeden kabul eden Şükriye nine ise tek şart olarak ise resmi nikah istedi.



Emin dede eş adayı Şükriye nine ile birlikte Duroğlu Belediyesi'ne nikah için başvurdu, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yaşlı çiftin nikahı bugün Belediye Başkanı Halil Çetin tarafından kıyıldı.



Nikahın 9 aylık Belediye Başkanlığı içinde kıydığı nikahlardan en önemlisi ve en ilginci olduğunu belirten Halil Çetin, "Emin amca ve Şükriye nine yöremizin insanı ve her ikisini de yakinen tanıyoruz. Bunlar bize gelerek evlenmek istedikleri beyan ettiler. İlk önce şaşırdık çünkü aradan yılar geçmiş biri 88 yaşında diğeri 82 yaşında ama biz görevimizi yaptık inceledik her ikisi ile görüştüm ve 'gerçekten evlenmek istiyor musunuz?' diye sordum ve 'evet' dediler. Uzun bir ayrılığın ardından yeniden evlenmek istediler. Biz sağlık raporlarını istedik getirdiler, bizce de evlenmelerinde engel bulamadık ve nikahlarını kıydık" dedi.



82'lik gelin Şükriye Öz yeniden nikah masasına oturduğu Emin Kaya'yı çok sevdiğini belirterek "Benden ayrıldıktan sonra kendim ev yaptım orada yaşadım. Sonrasında ise geldi yanıma benimle evlenmek istediğini söyledi. Şimdi resmi nikah kıyacağız ve hiç ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.



İşlemlerin ardından nikahı kıyan Belediye Başkanı Halil Çetin, evlilik cüzdanını Şükriye nineye vererek, 'Allah bir yastıkta kocatsın' demesi gülüşmelere neden oldu. Nikahın ardından el ele tutuşan yaşlı çift belediyeden çıkarak evlerinin yolunu tuttu. - GİRESUN

Kaynak: İHA