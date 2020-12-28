8 yaşındaki Kadir Açık'ın hayatının değeri 27 bin 300 lira

İstanbul Çekmeköy'de parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken saklanmak için girdiği elektrik panosunda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Kadir Açık'ın ölümüyle ilgili davada, dönemin ilçe belediyesi park ve bahçeler müdürü 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da iki yıl önce parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken saklanmak için girdiği elektrik panosunda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Kadir Açık'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, çocuğun babası Metin Açık, belediyenin tazminat ödemesi nedeniyle şikayetten vazgeçtiklerini söyledi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, dönemin Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Aktuğ'u, kazaen bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza daha sonra 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.