8 yaşındaki Kadir Açık'ın hayatının değeri 27 bin 300 lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

8 yaşındaki Kadir Açık'ın hayatının değeri 27 bin 300 lira

28.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:48

İstanbul Çekmeköy'de parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken saklanmak için girdiği elektrik panosunda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Kadir Açık'ın ölümüyle ilgili davada, dönemin ilçe belediyesi park ve bahçeler müdürü 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da iki yıl önce parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken saklanmak için girdiği elektrik panosunda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Kadir Açık'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, çocuğun babası Metin Açık, belediyenin tazminat ödemesi nedeniyle şikayetten vazgeçtiklerini söyledi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, dönemin Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Aktuğ'u, kazaen bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza daha sonra 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.

8 yaşındaki Kadir Açık'ın hayatının değeri 27 bin 300 lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Domagoj Vida Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 yaşındaki Kadir Açık'ın hayatının değeri 27 bin 300 lira | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:12:03. #1.15#
title