8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonu çarptı

İstanbul Silivri'de hafriyat kamyonu 8 yaşındaki çocuğa çarptı.

İstanbul Silivri'de hafriyat kamyonu 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaranan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Silivri'nin Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında bisiklet kullanan 8 yaşındaki Alpaslan U. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahalede bulundu. Durumu ağır olan çocuk için, 112 Komuta Merkezi'yle iletişime geçen ekipler olay yerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter talep etti. Kısa sürede Kavaklı futbol sahasına inen ambulans helikopter, yaralı çocuğu alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili olarak sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

(Yusuf Eker/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı