8 YAŞINDAKİ ALİ'NİN HELİKOPTER HAYALİ GERÇEK OLDU
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8 YAŞINDAKİ ALİ'NİN HELİKOPTER HAYALİ GERÇEK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da, kalbinde kitle bulunan ve ağustos ayında ameliyat olması beklenilen Ali Güler'in (8), helikoptere binme hayali gerçek oldu.

MANİSA'da, kalbinde kitle bulunan ve ağustos ayında ameliyat olması beklenilen Ali Güler'in (8), helikoptere binme hayali gerçek oldu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetimde helikoptere bindirilen Ali'nin, hayali gerçekleştirildi.

Manisa'da, 1,5 yıl önce kalbinde kitle bulunduğu tespit edilen Ali Güler'in ailesi, Ali'nin en büyük hayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) talepte bulundu. Manisa Valiliğine yönlendiren talep sonrasında Vali Yaşar Karadeniz, doktorlarından sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor istedi. Raporun olumlu alınması ardından Vali Karadeniz, Ali'nin bu isteğinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen Ali Güler ve annesi Hatice Güler, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetim faaliyetinde askeri personelle birlikte helikoptere bindirildi. Ali'nin en büyük isteği olan helikopterler uçma hayali gerçekleştirildi. Uçuş sonrasında Ali, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Cumhurbaşkanlığına, Manisa Valiliğine ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

8 YAŞINDAKİ ALİ'NİN HELİKOPTER HAYALİ GERÇEK OLDU
8 YAŞINDAKİ ALİ'NİN HELİKOPTER HAYALİ GERÇEK OLDU
8 YAŞINDAKİ ALİ'NİN HELİKOPTER HAYALİ GERÇEK OLDU
8 YAŞINDAKİ ALİ'NİN HELİKOPTER HAYALİ GERÇEK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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