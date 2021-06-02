8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
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8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu

8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Düzce Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi ve İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Kapatılan ve adları değiştirilen fakülte ve yüksekokullar

Söz konusu kararla İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sinop Üniversitesine bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.

Kapadokya Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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