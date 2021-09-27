8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi 12-13 Mayıs 2022'de düzenlenecek - Haberler
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8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi 12-13 Mayıs 2022'de düzenlenecek

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi 12-13 Mayıs 2022'de düzenlenecek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla 12-13 Mayıs 2022'de Toplumsal...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla 12-13 Mayıs 2022'de Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenlenecek.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak adına hayata geçirilen kongrenin bu yıl 8'incisi yapılacak.

Teması "Kadın ve Mekan" olarak belirlenen 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, 12-13 Mayıs 2022'de çevrimiçi, 12 Mayıs 2022'de yüz yüze gerçekleştirilecek.

Kongrede, tema etrafında kadın kimliği ve bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekanların ele alınması hedefleniyor.

Başkanlığını On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar'ın yaptığı kongrenin bildiri başvuruları başladı. Bildiri özetleri 15 Kasım 2021'e kadar kabul edilecek.

Kadın-mekan ilişkisinin bütün yönleriyle ele alınmasının hedeflendiği kongrenin konu başlıkları şöyle:

"Mekan Kuran bir Güç Olarak Kadın, Konuşan ve Suskun (Susturulmuş, Bastırılmış) Mekan Olarak Kadın, Hafıza ve Unutma Mekanı Olarak Kadın, Kamusal/Özel Mekanlar ve Kadın, Ebeveynlik ve Mekan, Sinematografik Mekanda Kadının Temsili, Çocuk Kitaplarında Mekan ve Kadının Temsili."

Başvurular sonunda kongrede sunulmaya değer görülen bildiriler 27 Aralık 2021'de ilan edilecek.

Birinci makalenin 10 bin lira, ikinci makalenin 7 bin 500 lira ve üçüncü makalenin 5 bin lira ödüllendirileceği kongreye bildiri başvuruları, tcak@kadem.org.tr e-mail adresi ve https://kadinarastirmalari.com/8-toplumsal-cinsiyet-adaleti-kongresi/ sitesi üzerinden yapılacak.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi 12-13 Mayıs 2022'de düzenlenecek - Haberler
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