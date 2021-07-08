8 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Temmuz Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31535 sayılı Resmi Gazete

8 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Temmuz Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.