8 saat kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

GAZİANTEP'te, yüksek tansiyon ve sık sık bayılma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Yaşar (73), aort damarının genişlemesi ve yırtılması teşhisi konularak ameliyata alındı. Vücut ısısı 18 dereceye düşürülen ve kalbi durdurularak ameliyata alınan Yaşar, 'fil hortumu' yöntemiyle yapılan 8 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Kentte çiftçilik yapan 7 çocuk babası Mehmet Yaşar, yüksek tansiyon, nefes alma güçlüğü ve sık bayılma şikayetiyle Medical Park Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan tetkiklerde hastanın aort damarında genişleme ve yırtılma olduğu saptandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, hastanın 'fil hortumu' adı verilen yöntem ile ameliyatına karar verdi. Ameliyata alınan Yaşar'ın vücudu 18 dereceye kadar soğutuldu ve kalbi durdurularak operasyon gerçekleştirildi. Yaşar'ın genişlemiş ve yırtık olan aort damarı özel bir tekstil ürünü olan yapay damar ile beraber değiştirilerek operasyon tamamlandı. Operasyonun tamamlanmasının ardından Mehmet Yaşar'ın vücudu tekrar ısıtıldı ve elektroşok verilerek kalbi çalıştırıldı.