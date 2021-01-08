8 Ocak Cuma bugün Kırmızı Oda yeni bölüm olacak mı? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda son bölüm özeti!
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8 Ocak Cuma bugün Kırmızı Oda yeni bölüm olacak mı? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda son bölüm özeti!

08.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:23
8 Ocak Cuma bugün Kırmızı Oda yeni bölüm olacak mı? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda son bölüm özeti!

Psikolojik ve dram türündeki dizi 8 Ocak Cuma bugün Kırmızı Oda yeni bölüm olacak mı? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda son bölüm özeti!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanmıştır. 8 Ocak Cuma bugün Kırmızı Oda yeni bölüm olacak mı? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda son bölüm özeti!

KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI?

Her Cuma saat 20.00'da tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. 8 Ocak Cuma bugün Kırmızı Oda yeni bölüm olacak mı? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda son bölüm özeti!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 18. bölümünde; Selvi (Sema Keçik), geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk'un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım'la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can'la kurduğu arkadaşlığı anlatır. Birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru'yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım'ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

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