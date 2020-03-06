8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor
Haberler » Dünya » 8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor - Haberler

8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor

DİSK/Genel-İş Sendikası raporuna göre, Türkiye'de her on kadından yalnızca üçü çalışıyor ve kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkeleri ortalamasının altında. Ülkede istihdam edilen kadınların yaklaşık yüzde 40'ıysa kayıt dışı çalıştırılıyor.

06.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:14
8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor

DİSK/Genel-İş Sendikası raporuna göre, 'de her on kadından yalnızca üçü çalışıyor ve kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkeleri ortalamasının altında. Ülkede istihdam edilen kadınların yaklaşık yüzde 40'ıysa kayıt dışı çalıştırılıyor.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü yaklaşırken kadın hakları savunucuları, Türkiye'nin dört bir yanında eylem planı hazırlığında. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler