8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevlerinin başındalar
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te 112 istasyonunda görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor.
Başkent'te 112 istasyonunda görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da 112 istasyonunda görev yapan sağlık çalışanı bir kadın şoförün görüntüsünü paylaşarak, "Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
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