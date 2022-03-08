8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevlerinin başındalar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevlerinin başındalar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevlerinin başındalar

Başkent'te 112 istasyonunda görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor.

Başkent'te 112 istasyonunda görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da 112 istasyonunda görev yapan sağlık çalışanı bir kadın şoförün görüntüsünü paylaşarak, "Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dünya Kadınlar Günü, Ankara, Mart, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title