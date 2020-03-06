8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliği

06.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:28

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut eşi Fiden Bulut ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.



Kilis Belediyesi ile Haskan Şirketler Grubu işbirliği ile düzenlenen "Üretime ve Yönetime İlham Veren Kadınlar" programı düzenlendi. Başkan Bulut eşi Figen Bulut ile birlikte etkinliğe katıldı.



Başkan Bulut, " Programa gelerek destek olan tüm herkese teşekkür ederim. Her daim yanımda olan eşim ve bizleri özveriyle yetiştiren analarımız başta olmak üzere tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA