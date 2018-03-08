Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesildi.

PMD'de düzenlenen etkinlikte Dernek Başkanı Göksel Bozkurt, ilk olarak kadın muhabirlere çiçek takdim etti ve onların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ardından üzerinde "Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" yazan pasta kesilerek ikramda bulunuldu.

Öte yandan TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu da Meclis basın koridorundaki büroları ziyaret etti. Gündoğdu, görevi başındaki kadın çalışanlara karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.