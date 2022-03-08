KARAMAN (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Karaman'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karaman Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir araya gelen kadınlara karanfil ve balonlar dağıtıldı. Cumhuriyet Parkı'nda başlayıp Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sonlanan yürüyüşün son bölümünde ise kadınlar ellerinde bulundurdukları balonları gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüş etkinliğinden ardından kutlamalar, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, müzik dinletisi ve 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan resmi sergisinin açılışıyla devam etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, devlet olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Düzenlenen programa Vali Işık'ın yanı sıra eşi Munise Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.