8 kişi define ararken suçüstü yakalandı
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8 kişi define ararken suçüstü yakalandı

04.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:31
8 kişi define ararken suçüstü yakalandı

Samsun'da iki ayrı bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada 9 adet kristal taş parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde kaçak define arandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, S.K. (53) ve N.G.'yi (40) bir adet dedektörle birlikte suçüstü yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 9 adet kristal taş parçaları ele geçirildi.

KAÇAK KAZILARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ladik ilçesinin Günkoru Mahallesi Kışla mevkiinde de ihbar üzerine K.O. (45), H.O. (41), G.A. (30), Y.Y. (54), Ç.U. (39) ve O.K. (40) kaçak olarak define ararken yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet el feneri, 1 adet hilti, 7 adet hilti ucu, 30 metre seyyar kablo, 2 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet keser, 3 adet metal kova, 2 adet testere, 30 metre ip, 10 litre benzin, 1 adet branda, 1 adet av tüfeği ve 46 adet kartuş ele geçirildi.

Meydana gelen iki ayrı kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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