8 kilometrelik sarp kayalıkları yürüdüler

Bilecik'in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Vali Bilal Şentürk, 8 kilometrelik sarp kayalıkların yer aldığı zorlu parkuru 3 saatte tamamladı.

Vali Şentürk, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla birlikte Yenipazar ilçesinde Asırlık mevkisinde başlayan ve doğa hakkında bilgilerin de verildiği yürüyüşün ilk etabını Dereköy'de tamamladı.

Çok sayıda endemik bitkinin bulunduğu ve yöre insanının geçmişte yol olarak kullandığı güzergahlarda da inceleme fırsatı bulan Vali Şentürk ve beraberindekiler, yürüyüş sırasında zaman zaman sarp kayalıklar nedeniyle zorlansa da vadi arasındaki doğa manzarasını da izleme fırsatı buldu.

Dereköy'de köy muhtarı Ömer Yıldız ve köylülerle sohbet eden grup daha sonra buradan Yenipazar-İnhisar ilçeleri arasında bulunan ve 2013 yılında Tabiat Parkı ilan edilen 4 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonunda incelemede bulunarak, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'den bilgi aldı.

Şentürk, doğanın güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında spor yapmanın da önemine değindi.

Bu tür sportif faaliyetlerin çevreyi tanımaları açısından faydalı olduğunun altını çizen Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Bilecik'in güzellikleri saymakla bitmiyor. Güzelliklerimizi önce tanımak ve tanıtmak güzel. Yürüttüğümüz çalışmalarla hafta sonunda işin uzmanlarıyla birlikte 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Harmankaya kanyonuna geldik. Kanyonun giriş ve çıkışlarını dolaştık. Son derece büyüleyici güzelliklere şahit olduk. Görüş alanı genişliği ve kanyonun genişliğiyle bin 140 metre yükseklikteyiz. 440 rakımdan başlayan ve 600-700 metrelik sarp kayalardan oluşan kanyonu görme şansını yakaladık. Gerek bitki örtüsüyle gerekse coğrafi yapısı ile büyüleyici. Hem yatırımcıların kanyonu turizme dönük olarak değerlendirmeleri, hem de kendi çalışmalarımızı planlamak bakımından faydalı bir gezi oldu. Parkuru oldukça beğendim. Oldukça keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik."

Vali Şentürk ayrıca Tabiat Parkında Yenipazar köy ve mahalle muhtarlarıyla da buluşarak, istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA