8'incisi Düzenlenen 'Sürdürülebilir İş Ödülleri' Sahiplerini Buldu

MALATYA (Bültenler) - Sürdürülebilir Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021 ödülleri sahiplerini buldu. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yapan, ortak geleceğimize sahip çıkan iş modellerini, projeleri vurgulayarak iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla yapılan projelerde Büyükşehirler arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi" Atık Yönetimi" kategorisinde Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi projesiyle ödül aldı.

15 kategoride finale kalan projeler arasında Malatya Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi projesinin ödülünü online (çevrimiçi) yapılan ödül gecesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan aldı.

Video konferans sistemiyle yapılan ödül gecesine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına katılan Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, " Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 'KİRLETEN TEMİZLER, TEMİZLEYEN KAZANIR' sloganıyla çıktığımız bu yolda iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadeleye destek olmak, çevre kirliliğini önlemek, sürdürülebilir bir kent oluşturmak ve gelecek nesillere daha temiz, yaşanılabilir bir gelecek bırakmak adına projemizi gerçekleştirdik. Atık yönetimi kategorisinde ödül aldığımız projemizle yılda 83 milyon 290 bin 786 kg katı atık bertaraf edilirken, buna karşılık 21 milyon 258 bin 077 kW/h elektrik enerjisi üretilerek on binlerce evin elektriği temin edilmektedir. Projemiz; çevre koruma, yeşil enerji, atık yönetimi ve sürdürülebilir bir kentleşme gibi birçok açıdan çok yönlü bir proje olarak değerlendirilmektedir. Ödülü, Malatyalı hemşerilerimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan adına alıyoruz. Bizleri ödüle layık gören değerli jüri üyelerine ve programı gerçekleştirerek farklılık oluşturan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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