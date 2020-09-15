8'inci sınıflara okul bahçesinde kurs
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8'inci sınıflara okul bahçesinde kurs

AMASYA'nın Suluova ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri için açılan kurs, pandemi dolayısıyla okulun arka bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında veriliyor.

8'inci sınıflara okul bahçesinde kurs
15.09.2020 10:28 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:32

AMASYA'nın Suluova ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri için açılan kurs, pandemi dolayısıyla okulun arka bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında veriliyor.  Öğrenci Efe Demirci, 'Hababam Sınıfı'nı hatırlatarak, uygulamadan memnun olduklarını belirtip, "Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca'nın 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir' sahnesi de gerçek oldu. Bu uygulamadan oldukça memnunuz" dedi.

Suluova Atatürk Ortaokulu'nda bu yıl, LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursu açıldı. Kurs, pandemi nedeniyle okulun içinde değil, arka bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında veriliyor. Çevresi çamlarla kaplı bahçeye yerleştirilen sıralarda tek oturan öğrenciler, eğitim alıyor. 

'HEM AİLELER HEM DE ÖĞRENCİLER MEMNUN'Pandemi sürecinde LGS'ye hazırlanan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için böyle bir uygulama yapmayı düşündüklerini belirten Atatürk Ortaokulu Müdürü Cengiz Kaşka, "Bu zorlu pandemi sürecinde öğrencilerimizin hiçbir şekilde eğitimden geri kalmaması için uzaktan eğim ve canlı dersleri birlikte yürütüyoruz. Virüs bulaşma riskinin en az olduğu bahçeyi, derslik olarak kullanıyoruz. Hem aileler hem de öğrencilerimiz bu uygulamadan oldukça memnun kalıyor" dedi.MAHMUT HOCA'YI HATIRLATTIAtatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Efe Demirci ise "Okulumuz tarafından bizlere açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na geliyoruz. Bugün yapmış olduğumuz kursumuzu ailelerimiz ve bizler çok beğendik. Okulumuzun arka bahçesinde açık alanda sıraların üzerinde işlediğimiz dersler ile Türk sinemasının başyapıtlarından Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakteri Mahmut Hoca'nın 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir' sahnesi de gerçek oldu. Bu uygulamadan oldukça memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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