8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'te, 14 katlı inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Vahit Bulanık (65), hayatını kaybetti.

BİLECİK'te, 14 katlı inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Vahit Bulanık (65), hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki 14 katlı inşaatın 8'inci katında çalışan Vahit Bulanık, iddiaya göre, dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Vahit Bulanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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