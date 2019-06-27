8 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyeti Şahinbey devriye ekipleri 8 farklı suçtan aranması bulunan şüpheli şahsı yakaladı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Güneykent mahallesinde yapılan kontrollerde, durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Ö. isimli şahsın yapılan sorgulamasında, "kasten öldürme, ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve görev yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam da 8 farklı suçtan arandığı anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA