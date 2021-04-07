78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti

Adıyaman'da ip gibi dizilen 78 adet tırtılı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşların ilk etapta yılan zannettiği tırtılların, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için bu şekilde sıralandığı öğrenildi.

Adıyaman'da bir okulun bahçesinde ilk fark edildiğinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan sanılan sıralı tırtıllar görenleri şaşkına çevirdi.

TEK TEK SAYDILAR

Tırtılların sıralı ve düzenli yolculuğu görenleri şaşırttı. Vatandaşlar sıralı tırtılları tek tek saydı. Vatandaşlar, tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesinin, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için olduğunu dile getirildi.

KELEBEK TÜRÜ

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı