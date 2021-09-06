750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı
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750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Haberler | Kültür Sanat

750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı Çobanlar koyunlarını, şenlik alanında oluşturulan suni göletten geçirmeye çalıştı Çoban Bayramı olarak bilinen 22.

750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı

Çobanlar koyunlarını, şenlik alanında oluşturulan suni göletten geçirmeye çalıştı

Çoban Bayramı olarak bilinen 22. Yünüm - Böğet Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

BURDUR - Burdur'un Tefenni İlçesi'ne bağlı Hasanpaşa Kasabası'nda düzenlenen ve koyun yıkama şenlikleri olarak da bilinen 22. Yünüm-Böğet Şenliği ilginç görüntülere sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki sürü sahipleri, çobanlarıyla birlikte koyunlarını, şenlik alanında oluşturulan suni göletten geçirmeye çalıştı. Yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde olan gölete girmek istemeyen koyunlar zaman zaman sahiplerine zor anlar yaşatırken serin havaya rağmen gölete giren çobanlar da zor anlar yaşadı.

Hasanpaşa köy muhtarlığı tarafından bu yıl 22'incisi düzenlenen, köklerinin Orta Asya'ya kadar uzandığı ve Anadolu'da kurulan devletler zamanında da devam ettiği belirtilen 'Koyun Yünüm-Böğet ve Çoban Bayramı' etkinlikleri şenliğe dönüştürülerek kutlanıyor. Dededen toruna kadar 3 kuşak boyunca örf ve adetlerin yaşatıldığı Yünüm-Böğet ve Çoban Bayramı kültüründe, sürü sahibi olan ailenin erkekleri hep birlikte lider koyunu bayrama hazırlıyor. Bu kapsamda, Hasanpaşa köyünün yanı başında bulunan Beydağları'ndaki özel bir taştan elde edilen boya ile sürü lideri koçlar süsleniyor. Akşam üzeri 'Tostos' denilen ve sabaha karşı gerçekleştirilecek olan sudan geçişin provası niteliğindeki deneme koşusu gerçekleştiriliyor Bu koşu sırasında çobanlar sürüsünün önünde koşarken yakınları da geçiş yapan sürülere destek veriyor.

Sonrasında dinlenmeye çekilen sürüler, gün ağarmadan önce Yünüm-Böğet alanının yakınlarına gelerek günün ilk ışıklarıyla başlayacak olan geçişi beklemeye başlıyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş'da şenliklere katılıp coşkuya ortak oldu.

750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı
750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı
750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı
750 yıllık gelenek Hasanpaşa Köyünde yaşatıldı, çobanlar göletten geçirdikleri sürüleri zaptetmekte zorlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan

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