75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri Ramazan gününde çalındı
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75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri Ramazan gününde çalındı

75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri Ramazan gününde çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de Çal ilçesinde Ramazan gününde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından caminin hoparlörleri ve cihazları çalındı.

Denizli'de Çal ilçesinde Ramazan gününde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından caminin hoparlörleri ve cihazları çalındı. Jandarma hırsızlar için çalışma başlattı.

Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 75 yıl önce yapılan Belevi Mahalle Camisinde Ramazan gününde hırsızların hedefi oldu. Camiye gelen kişi veya kişiler tarafından camii içerisinde bulunan hoparlörler ve ses cihazları çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesiyle birlikte muhtar Mustafa Yanık jandarmaya ihbarda bulundu. Mübarek Ramazan ayı içerisinde camiden yapılan hırsızlığın mahalleliyi çok üzdüğünü belirtti. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalar doğrultusunda hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri Ramazan gününde çalındı
75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri Ramazan gününde çalındı
75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri Ramazan gününde çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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