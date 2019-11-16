75 yaşındaki Nebahat Çehre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı

16.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:43

Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını özel bir davetle kutladı. Beşiktaş Four Seasons Hotel'de düzenlenen ve Ünlüler geçidine dönen davete; Halit Ergenç, Pelin Karahan, Selma Ergeç, Hande Doğandemir ve Nebahat Çehre gibi Türkiye'nin tanınmış sanatçılarının yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Nebahat Çehre zerafet ve güzelliğiyle davetin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

DERİN DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nebahat Çehre derin dekolteli parlak elbisesi ile dikkat çekti. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Çehre, 26 yıldır hayatında neden kimse olmadığını ilk kez açıkladı.

"BEN SEÇİCİYİM"

26 yıldır kalbinin kapılarını kimseye açmayan Çehre, bunun nedenini soran muhabirlere "Benim seçici olmamdan kaynaklanıyor, böyle tokat atacak bir insana daha rastlamadım. Artık yalnızlığımı bitirebilirim diyecek bir insanla karşılaşmadım" dedi. "Aşkın yaşı var mıdır?" sorusuna usta oyuncu "Aşkın yaşı vardır. Ben diğer insanların yaşadıklarına saygı duyuyorum ama ben ilişkiye başka bir gözle bakıyorum." diyerek davet alanına giriş yaptı.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütmektedir.